Sander gaat naar de bios in 1,5-metersamenleving: "Helaas niet naast mijn vriendin zitten"

HOORN - Nu de coronamaatregelen versoepeld worden, werken we toe naar een nieuw 'normaal'. Maar hoe gaat het in de praktijk met onze anderhalvemetersamenleving? Presentator Sander Huisman gaat op ontdekkingstocht in West-Friesland. Dit keer gaat Sander voor het eerst weer naar de film.

"Het is anders dan voorheen, maar we kunnen gelukkig in alle drie de zalen weer draaien", legt Maria Bjerrum, bedrijfsleider van Cinema Oostereiland, toe. In de bioscoopzaal is het een andere wereld. Ook als je met familie of je gezin bent, moet je op anderhalvemeter afstand van elkaar zitten. "Naast mijn vriendin zitten, kan dus niet. Best wel een beetje gek", oppert Sander.

Andere beleving

"Het is wel een andere ervaring", beaamt ook Maria. "Sommige mensen vinden de rust juist heel fijn, waardoor je nog dieper in de film zit. Maar als je altijd als uitje gaat met z'n tweeën, dan kan het een gemis zijn. Je kunt niet makkelijk even een blik wisselen of elkaar even aanstoten."

In plaats van 110 plekken, zijn er in de zaal dertig aangewezen plaatsen. Via de normale ingang wordt iedereen naar binnen begeleid, maar na afloop van de film gaat iedereen via de nooduitgang weer naar buiten. Maria: "Het is een heel protocol, maar alleen op die manier kunnen we er voor zorgen dat iedereen rij voor rij de zaal verlaat en dus anderhalvemeter bewaart".

Vrijwilligers

"Heeft meer films draaien zin om zo het gat op te vangen?", vraagt Sander. Maria: "Dat is inderdaad de logische weg. We zijn klein begonnen en gaan langzaam opbouwen. Daarnaast werken we met vrijwilligers. Een deel valt in de risicogroep en een deel wil liever nog niet komen. We proberen daar zorgvuldig mee om te gaan en zijn dus afhankelijk van de bezetting van vrijwilligers."

Hoewel Cinema Oostereiland in Hoorn weer open is, is de locatie in Enkhuizen nog niet van start. Maria: "Daar zitten we in De Drom. Het is heel spijtig, maar omdat die locatie kleiner is en we de zaal huren, is het vertonen van films financieel geen haalbare kaart."

Digitale filmzaal

In de periode van thuiszitten, was het voor velen geen probleem om aan hun filmtrekken te komen. Maria: "Toch hebben we ervoor gekozen films digitaal aan te bieden via Picl, een digitale filmzaal. Mensen kunnen dan kiezen dat een deel van de opbrengst naar het filmtheater gaat. Ik ben echt positief verrast hoeveel gebruik daarvan is gemaakt." Omdat het aantal voorstellingen de komende tijd nog beperkt blijft, zal Cinema de films voorlopig via de dienst blijven aanbieden.

"Ongezellig?"

"Het enige verschil met thuis zou zijn is dat je niet alleen zit, een groter scherm hebt en een lekkere stoel. Is dat niet wat ongezellig?", redeneert Sander. Maria: "Ja, maar in een bioscoopzaal zitten maakt een enorm verschil. Veel mensen komen nu massaal weer. Zodra het licht uit gaat, het grote doek aan en het geluid om je heen de zaal vult, dat maakt een soort magische ervaring."

Alle stoelen zijn genummerd en op de plek waar je kunt zitten ligt een bordje. Sander: "Als groot-persoon kan ik wel zeggen dat het erg prettig is om je armen en benen goed kwijt te kunnen. Maar het is wel een beetje gek om zo ver uit elkaar te zitten."

Bekijk hier de hele aflevering van Sander's ervaring in de bioscoop: