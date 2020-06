Rentree Nelen in zaalvoetbal bij FC Marlène

De 25-jarige Nelen speelde in het verleden zaalvoetbal bij Hovocubo, voordat hij de overstap naar het veld maakte. Hij speelde de afgelopen jaren voor Zwaluwen '30 en De Blokkers. Voor de laatste club komt hij ook komend seizoen in actie.

"FC Marlène is een grote naam in het zaalvoetbal en ik ben blij dat ik daar deel van uit kan maken"

Quote

"Ik raakte eigenlijk in gesprek met Edward van Gils (hoofdtrainer tweede elftal red.) die mijn naam liet vallen bij FC Marlène", vertelt Nelen op de site van de Heerhugowaardse zaalvoetbalclub. "Ik heb daarna een aantal gesprekken gehad en hierbij kreeg ik een heel goed gevoel. FC Marlène is een grote naam in het zaalvoetbal en ik ben blij dat ik daar deel van uit kan maken."

