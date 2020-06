Texels stel krijgt als verrassing drumband op visite bij viering 62-jarig huwelijk

Naast de drumband kreeg het stel weinig visite. Wel mochten hun dochters Els, Margriet, Hetty en Trea in de ochtend even op de koffie bij hun ouders om de trouwdag te vieren.

De drumband SOS gaf zondag in de tuin van verzorgingstehuis de Gollards in Den Burg, waar Martin en Door Boogaard wonen, een muzikaal eerbetoon aan het jubilerend paar.

