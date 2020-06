Gaat de Volendammer kermis door?

VOLENDAM - Kermisliefhebber Andre Winter uit Purmerend kan niet wachten om binnenkort weer op de kermis rond te lopen, maar door het coronavirus zijn natuurlijk alle kermissen tot 1 september afgelast. De kermis in Volendam is de eerste op de agenda na die datum.

De oprichter van de Facebookpagina Kermis in Volendam vindt de kermis van Volendam de mooiste van Nederland. "Het is een hele happening, heel anders dan je gewend bent natuurlijk", vertelt Andre. Hij hoopt dan ook dat de kermis in het vissersdorp begin september doorgaat.

Het is niet heel lang geleden dat Andre stad en land doorreisde om alle kermissen te bezoeken. Hij wilde al iets minderen, maar de coronacrisis zet een grote streep door alle mogelijke kermissen. Dit vindt hij erg jammer en daarom strijdt hij voor een heropening van de kermissen. Op zijn Facebookpagina heeft hij kermisexploitant Wil Paashaas de ruimte gegeven om de demonstratie live te streamen en hij promoot de petitie '1,5 meter van de afgrond, red de kermis' volop.

Nog even geduld

Gemeente Edam-Volendam laat weten dat ze voor 1 juli met een besluit komen. Tot die tijd moet Andre het doet met foto's, oude video's en kermisliedjes.