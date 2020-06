Zeevonk-alert in Zandvoort: "Al sinds eind mei is het regelmatig te zien"

ZANDVOORT - Sinds drie weken is er regelmatig zeevonk te zien in zee bij Zandvoort. Dat is vrij opmerkelijk vindt Sandra Lissenberg, oprichter van de Facebookpagina Zeevonk Alert Zandvoort. "Vorig jaar zijn er nauwelijks meldingen gedaan van zeevonk en nu is het sinds eind mee regelmatig te zien."

Sandra richtte de Facebookpagina vijf jaar geleden op en heeft zelf pas twee keer de lichtgevende algen met eigen ogen gezien. "Ik ben geen bioloog, dus ik weet ook niet precies hoe het ontstaat, maar meestal is zeevonk te zien als echt het heel warm is. En dat is niet het geval geweest de afgelopen tijd."

Volgens Sandra is het het heel bijzonder om zeevonk een keer met eigen ogen te zien. "Zwemmen met zeevonk is wel heel gaaf, want de zee om je heen geeft dan licht. Maar het is natuurlijk wel gevaarlijk om 's nachts te gaan zwemmen, dus ik wil de mensen wel aanraden heel voorzichtig te doen. De zee is om in te baden, niet om in te zwemmen."

Katwijk

Aan Sandra wordt wel eens gevraagd of zeevonk overal te zien is langs de Noordzeekust, maar dat is volgens haar niet altijd het geval. "Vorig jaar hadden we dus amper meldingen van zeevonk, terwijl het in Katwijk wel regelmatig gezien is. "

Of de zeevonk de komende dagen ook nog te zien zal zijn, is onbekend. "Dat kunnen we niet voorspellen. Mensen die het wel gesignaleerd hebben, kunnen dit melden op de Facebookpagina Zeevonk Alert Zandvoort."