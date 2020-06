Jeugdwerk in zwaar weer door lage oudpapierprijs: "Er moet snel iets gebeuren"

Voorzitter Peter de Wit zegt dat Jeugdwerk niet gelijk zal omvallen, maar hij vreest wel voor de toekomst van de vereniging als er niet snel iets gebeurt: "De helft van onze inkomsten bestaat uit subsidie en de andere helft uit wat we binnenhalen met oud papier. Met de huidige prijzen zouden we straks per saldo moeten betalen om oud papier op te kunnen halen", legt hij uit aan NH Nieuws.

Extra bijdrage?

Om te kunnen overleven zouden ouders volgens De Wit jaarlijks 50 euro extra moeten betalen om hun kinderen te kunnen laten knutselen. En dat is tegen de filosofie in van Jeugdwerk. "We hebben het altijd laagdrempelig weten te houden. We willen ook rekening houden met ouders die weinig geld hebben of dat extra bedrag er niet voor over hebben."

De hoop is nu gevestigd op de gemeente Haarlemmermeer. De Wit zit sowieso binnenkort met de gemeente om de tafel, omdat het huurcontract afloopt. Wat daar financieel de gevolgen van zijn is nog onduidelijk, maar hij hoopt op steun.

Ondertussen is De Spiering druk op zoek naar alternatieven om geld binnen te halen. Peter hoopt dat zijn vrijwilligers daar ook voor te porren zijn. "Onze vrijwilligers vinden het leuk om met basisschoolleerlingen te knutselen maar of ze ook warmlopen voor het meedoen aan bijvoorbeeld een oliebollenactie, is maar de vraag."