Hockeyers Charbon en Dommershuijzen maken selectie Amsterdam compleet

De 19-jarige Charbon maakt de overstap van Almeerse HC. "Hij is een welkome versterking voor onze voorhoede, waar hij zowel binnen als buiten de cirkel een grote dreiging is", laat het bestuur in een persbericht weten. Vorig jaar is hij met Jong Oranje derde geworden op het EK en heeft hij de goal van het seizoen gemaakt.

De 18-jarige Dommershuijzen komt over van MHC Ede. De hockeyer speelt op het middenveld. Het talent speelt in de selectie van Nederlands onder de 18 jaar, waarmee hij in 2019 het Six Nations toernooi in Parijs won.