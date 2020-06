Hilversumse CDA maakt zich zorgen over aankoop Stolpe

HILVERSUM - Het CDA heeft een hele rits vragen gesteld aan het college van de gemeente Hilversum waarin ze hun zorgen uiten over de ontwikkeling van de wijk Boomberg, nu zorginstelling Kwintes De Stolpe heeft gekocht.

De politieke partij vreest voor de veiligheid en het welzijn van de cliënten en de overige bewoners van de wijk. Ze begrijpen niet dat tachtig cliënten op één plek worden opgevangen. "Dit lijkt tegen de eigen woonvisie in te gaan en ook tegen het beleid van de regio", zo valt te lezen in de vragen.

Zo'n twee weken geleden kocht zorginstelling Kwintes voormalig verzorginstehuis De Stolpe. Het plan is om dat te verbouwen en tachtig cliënten met ernstige psychische of psychosociale problematiek onder te brengen.

Ondanks bezwaren uit de buurt koopt zorginstelling Kwintes pand in Hilversum

Bezwaren

Ook in de buurt was er de nodige ophef en bezwaren toen bekend werd dat Kwintes het voormalig verzorgingstehuis wilde kopen. Helemaal omdat manager Harro Koeleman van Kwintes eerst beloofd hadden dat niet te doen. Het CDA vraagt zich dan ook af hoe de inwonersparticipatie is gegaan. "Deze lijkt niet te hebben plaatsgevonden", zo schrijven ze.