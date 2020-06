Post NL-vrachtwagen kegelt pick-uptruck van Rijkswaterstaat omver op A27

HILVERSUM - Een vrachtwagenchauffeur is gisteravond op de A27 tussen Maartensdijk en Hilversum tegen een stilstaande dienstwagen van Rijkswaterstaat gebotst. Beide voertuigen raakten zwaarbeschadigd, maar de bestuurders kwamen beiden met de schrik vrij.

Het ongeluk gebeurde rond 22.45 uur toen Rijkswaterstaat een afzetting opruimde die daar was geplaatst in verband met een ander ongeluk. Terwijl de weginspecteur onder meer pylonnen verzamelde, zag de vrachtwagenchauffeur de pick-uptruck van Rijkswaterstaat - die op een afgesloten rijstrook stond - over het hoofd, en reed er met flinke snelheid tegenaan.

De auto van Rijkswaterstaat vloog door de klap door de lucht, en kwam aan de andere kant van de vangrail ondersteboven tot stilstand. De weginspecteur zag van een kleine afstand hoe zijn voertuig in de berm belandde, maar bleef ongedeerd.

Schade

Datzelfde geldt naar verluidt voor de vrachtwagenchauffeur. Wel bleek de truck te zwaar beschadigd om op eigen kracht verder te rijden, en is net als het voertuig van Rijkswaterstaat in de loop van de nacht weggesleept.

Voor het bergen van de wrakken en het politieonderzoek werden kort na het ongeluk twee van de drie rijstroken afgesloten. Iets na middernacht begon het politie-onderzoek, waarna de berger het werk heeft afgerond.