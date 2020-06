Coronaslachtoffer Hans: "Eerste keer dat je weer rechtop staat, is het janken"

Zes weken lang hielden ze de 73-jarige Hans van Walbeek in slaap, terwijl zijn lichaam vocht tegen corona. Het zag er volgens de artsen slecht uit, maar hij overleefde. Bij Reade op de Overtoom in Amsterdam werkt hij nu aan zijn herstel.

Hans werd op 14 maart opgenomen in het OLVG als coronapatiënt. Hij was een van de eerste Amsterdam. "Ik heb die hele lockdown allemaal niet meegekregen", vertelt hij. "Ik heb, na wat men zegt, zes weken op de IC verbleven." Er waren moment dat ze in het ziekenhuis dachten dat Hans het niet zou halen.

Het gaat nu naar omstandigheden goed met Hans, al zit een rondje wandelen er nog niet in. Sinds vorige week verblijft hij bij revalidatiecentrum Reade op de Overtoom. Daar hebben ze een speciale afdeling voor coronapatiënten ingericht. Inmiddels hebben ze 25 patiënten gezien.

Tot weinig in staat

"Als de patiënten net binnen zijn dan kunnen ze eigenlijk nog maar heel weinig", vertelt revalidatiearts Marike Maijers. "We zien dat eerste traject heel snel gaat, maar vooral dat vervolgtraject gaat wat langzamer."

Hans weet nog de eerste keer dat hij weer rechtop stond, geholpen door de artsen. "Dat was janken", zegt hij. "En nu ik erover praat, begin ik ook bijna weer. De eerste keer onder de douche, was een hemels paradijs. Een fantastisch glorieus moment. Er is bijna elke dag wel een aanwijsbare verbetering."