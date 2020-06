Digitaal referendum indienen bij provincie dit jaar nog mogelijk

NOORD-HOLLAND - Het wordt dit jaar nog mogelijk om digitaal een verzoek tot een provinciaal referendum in te dienen. Dat heeft Commissaris van de Koning Arthur van Dijk toegezegd aan Forum voor Democratie (FvD), zo maakte de partij bekend.

Forum voor Democratie klaagde al langer dat de procedure te ingewikkeld was. De mogelijkheid om een provinciaal referendum aan te vragen ligt er al sinds 1995, maar daar is nog nooit gebruik van gemaakt. Volgens de partij is het opnieuw leven inblazen van het referendum één van hun speerpunten.

Wat Statenlid Joyce Vastenhouw betreft moet er nog meer gedaan worden. Zo zouden minder handtekeningen nodig moeten zijn om een referendum af te dwingen. Dat is nu nog 10.000, maar zou wat FvD moeten worden teruggebracht naar 2.000. Ook wil de partij de opkomstdrempel afschaffen. Pas als één van de keuzes minimaal dertig procent van de stemmen haalt is die rechtsgeldig. Aangezien het om een raadgevend referendum gaat en niet om een bindende wil FvD van de drempel af.