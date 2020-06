Robots in het Amstelveense onderwijs: "De 'techies' en 'non-techies' dichter bij elkaar brengen"

In 2019 kreeg Tamar met haar bedrijf de titel 'Beste Start Up' bij de Amstelveense Ondernemer van het Jaar verkiezing. Het bedrijf zet robots in om kinderen, maar ook volwassenen bewust te laten worden van hun eigen vaardigheden. "Ons doel is om iedereen beter voor te bereiden in een continu veranderende maatschappij, waarin het gewoon heel belangrijk is om de 'techies' en 'non-techies' dichter bij elkaar brengen."

Leerzaam speelgoed

Met robots die over de vloer van een speelzaal in het schoolgebouw rollen wordt een parcours afgelegd. Om de route te volgen is het aan de kinderen om de route met de juiste afstanden te programmeren via een tablet.

De kinderen zijn duidelijk onder de indruk van het leerzame speelgoed. Een meisje vertelt: "Het is leuk dat je zelf kan programmeren. Je leert gewoon heel veel nieuwe dingen." Haar klasgenoot Matthew is ook enthousiast over de les. "Het is best speciaal om met robots te kunnen spelen. Hoe het werkt, dat je er zoveel mee kan doen: het is bijna eindeloos."