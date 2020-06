Huntelaar weet van geen ophouden: "Ik wilde graag door en het liefste bij Ajax "

"Ik wilde graag nog door en het liefste hier bij Ajax", vertelt Huntelaar op de website van de Amsterdammers . "Ik zie mezelf niet meer in een ander shirt spelen. Ik voel me fit, kom met plezier naar de club en ik weet zeker dat ik nog een bijdrage kan leveren op het veld. Maar ik weet dat mijn rol naarmate de jaren vorderen verandert. Daar heb ik de afgelopen tijd veel over nagedacht en gesproken met de trainer en met Marc (Overmars red). Uit die gesprekken bleek ook dat Ajax met mij verder wilde. Dat vertrouwen doet me goed."

Huntelaar speelde eerder al van 2006 tot 2008 bij Ajax. In het buitenland speelde hij voor Real Madrid, AC Milan en Schalke 04 voordat hij zijn rentree maakte in Amsterdam. De aanvaller werd in 2019 landskampioen met Ajax. Daarnaast won hij als Ajacied in 2006, 2007 en 2019 de KNVB-beker en in 2007 en 2019 de Johan Cruijff Schaal. Afgelopen seizoen kwam hij tot negen competitiedoelpunten in 18 wedstrijden.