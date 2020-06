Visoma staat weer op de steiger: "Ze is echt een buitenmens"

PURMEREND - Vanaf vandaag is de bezoekregeling in verpleeghuizen door heel Nederland weer een beetje versoepeld. Goed nieuws voor de Purmerendse visoma Muller-van Buiten, want dat betekent dat ze samen met haar dochter weer vis kan vangen vanaf de steiger bij het verpleeghuis.

"De stoelen bleven staan, die verroerden zich niet, en visite kreeg ik niet", beschrijft mevrouw Muller-Van Buiten, ook wel de visoma genoemd, haar drie maanden in lockdown in het verzorgingstehuis Tiengemeenten in Purmerend.

Vorige week werden hier door bewoners al voorzichtig de eerste stappen naar buiten gezet. Nu is ook de bedoeling dat er ook steeds meer bezoek naar de tehuizen mag komen.

Dochter Jolanda is blij dat alles langzaam maar zeker soepeler lijkt te worden. "Ze zijn hier nog erg voorzichtig", vertelt ze voor de camera van NH Nieuws. Haar moeder is volgens haar echt een buitenmens. "Mensen kennen haar hier in de omgeving ook."