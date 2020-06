Amsterdammer krijgt 9 jaar cel en tbs na brute verkrachtingen en aanranding

AMSTERDAM - Een 33-jarige Amsterdammer is vandaag door het gerechtshof Amsterdam in hoger beroep veroordeeld tot 9 jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging voor het verkrachten van twee vrouwen en het aanranden van een studente.

De straf valt daarmee hoger uit dan de rechtbank de man oplegde. Die veroordeelde de man aanvankelijk tot een gevangenisstraf van 7 jaar en tbs met dwangverpleging. Maar de man ging in hoger beroep.

De verkrachtingen en aanranding gebeurden in 2013 en 2015. Hij heeft in die tijd drie keer in de vroege ochtenduren in Amsterdam-West een vrouwelijk slachtoffer met geweld overmeesterd. Twee van hen verkrachtte hij op buitengewoon wrede wijze, de studente heeft hij op agressieve wijze aangerand, oordeelde het gerechtshof.

Meegesleurd

Een van die slachtoffers is de 75-jarige Ietje, die bij het Helmersplantsoen haar honden uitliet. Ze werd bij de verkrachting meegesleurd, bij de haren gepakt en mishandeld.

Ook bij de andere twee incidenten werd grof geweld gebruikt. De 21-jarige vrouw kreeg een mes op haar keel en werd met de dood bedreigd. De 60-jarige vrouw lag, volgens een nachtzuster die destijds het alarmnummer belde, 'bont en blauw geslagen op de grond'.

Totaal vernederd

Het hof oordeelde dat de man door zijn handelen de slachtoffers niet alleen fysiek schade en pijn heeft toegebracht, maar hen daarnaast totaal vernederd heeft. De slachtoffers krijgen een schadevergoeding van ruim 20.000 en 30.000 euro.

De straf komt overeen met de eis van het Openbaar Ministerie.