Voormalig Telstar-speler Tavşan vertrekt voor drie jaar naar NEC

Tavşan is verheugd over zijn transfer naar Nijmegen. "Ik ben ontzettend blij om hier te zijn. De afgelopen tijd voelde ik dat ik toe was aan een nieuwe stap in mijn carrière." Het afgelopen seizoen droeg de rechtsbuiten 22 keer het shirt van Telstar en maakte hij zeven doelpunten.

"Toen NEC zich meldde en we verschillende gesprekken voerden, wilde ik de stap naar deze mooie club graag maken. Deze club heeft een rijke historie met een fanatieke achterban", laat hij weten op de site van NEC.