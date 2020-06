Aan belangstelling om bij Telstar te spelen geen gebrek: zes nieuwelingen op proef

Vincent Regeling speelde het afgelopen seizoen in Alkmaar geen enkele wedstrijd omdat hij revalideerde van een ernstige kruisbandblessure. "Met Vincent moeten we het rustig aan doen en zeker niet overbelasten. Hij krijgt dus wat extra tijd om zich te bewijzen."

Verrast door belangstelling

Jonker is verrast hoeveel belangstelling er is om bij Telstar te komen spelen. "Ik krijg elke week tientallen spelers aangeboden door zaakwaarnemers of spelers nemen zelf contact op met mij." Jonker benadrukt dat spelers vooral moeten beseffen dat de financiële mogelijkheden in Velsen klein zijn en dat voetballers in zichzelf moeten willen investeren.

Telstar is nog op zoek naar een keeper. De Velsenaren hebben voor komend seizoen de beschikking over Jong AZ-huurling Jasper Schendelaar en Abdel El Ouazzane. Jonker: "Jasper is gehaald als eerste doelman, maar krijgt zeker geen ticket voor 38 wedstrijden. Hij moet zich bewijzen en laten zien dat hij de nummer één is."