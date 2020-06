Auto rijdt terras binnen: "Die gast neemt take away wel erg serieus"

NOORDBEEMSTER - Gelukkig kunnen ze er nu om lachen bij restaurant Stoer in Noordbeemster, maar gisteravond was het wel even heftig. "We zaten even rustig de avond door te nemen op het terras", vertelt b edrijfsleider Laurens Bakker. "We zien wat wits, het gaat heel snel, maakt veel herrie en het vloog over de rotonde. De auto kwam met pak hem beet 150 kilometer per uur bij ons het terras op rijden."

De ravage aan het terras is groot. De hele heg is omver gereden. "Hij zat bijna aan de bar om een biertje te bestellen", vertelt Laurens. "Het was wel even schrikken geblazen. Een fanatieke take away gast."

Het restaurant is vandaag gesloten om alles op te ruimen en weer in orde te maken. "Betonblokken en al heeft hij omver gereden. Vandaag even alles weer in orde maken, want we willen na die corona tijd wel graag weer draaien. Morgen zijn we weer open."

Over waarom de bestuurder zo hard reed kan de bedrijfsleider geen uitspraken doen. "Er lopen wat onderzoeken, maar dat hij te hard reed is duidelijk. Je mag hier 30 kilometer per uur en ik denk dat hij wel 150 reed."