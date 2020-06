Dorpsraad Andijk maakt zich zorgen over plan Rijkswaterstaat: "Het gaat bij bewoners voor overlast zorgen"

ANDIJK - De dorpsraad van Andijk plaatst vraagtekens bij één van de vier plannen van Rijkswaterstaat over het IJsselmeergebied. Onderdeel van dit plan is een 'binnendijks overstromingsgebied' wat binnen de bebouwde kom van Andijk zal komen te vallen. "Als dat plan gekozen wordt, komt er een overstromingsgebied tussen huizen te liggen. Dat gaat voor overlast zorgen", vertelt dorpsraadvoorzitter Gerrit van Keulen.

In maart had een informatieavond over dit onderwerp plaats moeten vinden met de dorpsraad en de gemeente Medemblik. Maar door corona is deze niet doorgegaan. "We vinden het jammer dat Rijkswaterstaat uiteindelijk niet meer met ons en met de gemeente heeft willen overleggen", vertelt Gerrit. "Daardoor hebben we onze zorgen over de overlast voor bewoners niet met hen kunnen delen. Als dit plan doorgang zou vinden, zou het grondwaterniveau in dit woongebied stijgen, wat effect gaat hebben op de funderingen van de huizen en kelders. Daarnaast lopen bewoners dan het risico op overlast door muggen."

De donderdag uitgezette enquête vraagt bewoners van Andijk onder meer naar hun mening over dit plan en een ander ingediend plan door projectbureau Bovisie. Daarnaast wordt bewoners gestimuleerd om zelf ideeën aan te dragen over wat er met het IJsselmeergebied bij Andijk zou kunnen gebeuren. De resultaten van de enquête worden begin juli bekend.

Toekomst

Het onderzoek is één van de onderzoeken die wordt uitgevoerd in het kader van 'de toekomstvisie van Andijk'. Daarmee wil de dorpsraad vastleggen wat bewoners willen en hoe ze de toekomst van hun dorp voor zich zien. Deze 'kernvisie' zal vervolgens aan de gemeente worden gepresenteerd. "Recreatie is slechts één van de onderwerpen waar we onderzoek naar doen onder Andijkers. Wij staan zelf grotendeels neutraal tegenover de meeste plannen. Aan de gemeente en Rijkswaterstaat willen we laten zien wat onze bewoners willen."