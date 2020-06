Terugblik kampioenschap FC Marlène in 2009: "Frappant dat hij die finale beslist"

HEERHUGOWAARD - We schrijven het jaar 2009: Michael Jackson overleed en de DSB-bank ging failliet. Het is het jaar waarin d e zaalvoetballers van FC Marlène voor het laatst landskampioen werden door in de finale KW/J&M uit Veldhoven te verslaan. Jeroen Kossen groeide uit tot matchwinner. Met twee treffers bezorgde hij zijn ploeg de kampioensschaal.

Maarten Frankfort was destijds trainer van FC Marlène ."Het was frappant dat hij (Jeroen Kossen, red.) uiteindelijk die finale voor ons heeft beslist. Hij maakte wel zijn goaltjes, maar om dan in zo'n finale op te staan en je team bij de hand te nemen. Daar keek ik wel van op", blikt Frankfort terug.

Voorval in de catacomben

Een gebeurtenis in de catacomben speelde volgens Frankfort mee in de finale. FC Marlène moest vlak voordat ze het veld op ging lang wachten op de tegenstander. "Uiteindelijk moesten de scheidsrechters drie keer kloppen voordat de spelers naar buiten kwamen. Ik zag al aan de scheidsrechters dat ze daar niet blij mee waren. Mijn filosofie is dat je als club dan al 1-0 achterstaat. Dat bleek later ook wel, want de scheidsrechters hadden we zeker niet tegen." Na het landskampioenschap vertrok Frankfort bij FC Marlène.

Check bovenstaande reportage voor een uitgebreide terugblik op de landstitel van FC Marlène in 2009.