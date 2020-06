Ze mogen weer in Eetcafé de Bonte Veer

ENKHUIZEN - De deuren van eetcafe De Bonte Veer in Enkhuizen zijn weer geopend. En daar is vooral het personeel heel blij mee. In het eetcafé werken clienten van Leekweide en zij hebben hun dagbesteding lange tijd moeten missen.

Wat werk is voor de één is voor de ander ook het brengen van een dagritme of een sociale contacten. De clienten van eetcafé de Bonte Veer hebben hun dagbesteding in het eetcafé tijdens de lockdown moeten missen.

Nu het werk in het café weer begint is het wel even wennen. Het bracht soms al uitdagingen met zich mee, maar de regels rondom de anderhalvemetersamenleving doen daar nog een schepje bovenop. “Hun vaste patroon zijn ze even kwijt. Ze moeten rekening houden met de 1,5 meter afstand tussen elkaar en de gasten, ook de tafelindeling van het restaurant is anders en ruimer. Het is allemaal wennen, maar we redden het samen", aldus Margreet Loots van de Bonte Veer.

Bezorgservice

Tot de zomervakantie is het eetcafé alleen op de woensdag, donderdag en vrijdag geopend. Tijdens de lockdown hebben de clienten een maaltijdbezorgservice opgezet op de donderdagen en deze wordt vanwege het succes nog voortgezet. Dat daarnaast de gasten weer welkom zijn, was voor de omgeving ook goed nieuws, want zodra bekend werd dat de restaurants weer open mochten rinkelde de telefoon. "De cliënten mogen weer naar hun dagbesteding en daar zijn we allemaal heel blij mee.”