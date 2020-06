Verlossend telefoontje voor NH Nieuws-verslaggever na test: "Gelukkig geen corona"

NH Nieuws-verslaggever Rachel Morssink liet donderdag zien hoe een coronatest in een teststraat precies werkt. Zelf was ze al een paar dagen aan het snotteren en hoesten. Ze nam daarom het zekere voor het onzekere en vroeg een test aan.

Snotterende NH-verslaggever doet coronatest in Bussum: "Best wel kut"

Rachel was de afgelopen twee weken een van de vele inwoners van 't Gooi die een coronatest liet doen. Sinds deze maand mag iedereen met klachten zo'n test aanvragen. Honderden mensen hebben dat sindsdien gedaan, op de eerste dag waren het er al 250 bezoekers in de teststraat. Tot nu toe blijkt slechts een enkeling besmet met het coronavirus: afgelopen week waren er elf positieve tests.

Rachel kreeg gisteren het verlossende telefoontje van de GGD: ze heeft geen corona. "Dat is heel fijn om te weten", zegt ze nadat ze de telefoon ophangt. "Ik moet alleen nog even beter worden. En dan kan ik gewoon weer aan de slag."

Corona in 't Gooi

