Bussumer Ahmed begon vlak voor de crisis zijn eigen koffiezaak: "En toen moesten we dicht"

BUSSUM - Het zal je maar gebeuren. Je krijgt dé kans van je leven om de koffiezaak waar je werkt, te kunnen overnemen. Na maanden van voorbereiding is begin maart de grote dag. En dan moet je na twee weken de deuren weer sluiten vanwege het coronavirus. Het overkwam de Bussumse Ahmed Hussein. "Dat was natuurlijk vervelend. Ik was net begonnen, net geïnvesteerd", vertelt hij. Maar hij bleef positief.

Dat heeft ervoor gezorgd dat zijn zaak nu nog leeft. "Je redt het alleen als je positief blijft en goede kwaliteit koffie serveert en je gebak is goed. En ik vind dat tijdens de coronacrisis geen enkele ondernemer een concurrent heeft. De enige concurrent ben je zelf. Ik ben opgegroeid en heb geleerd om om te gaan met tegenslag. Dat zit gewoon in mij. Dat heeft mij ook gered."

Ahmed besloot aan de slag te gaan en lokale bedrijven te benaderen met de vraag of ze zijn koffie en gebak wilden komen afhalen. Dat lukte: al snel stond er een tafel voor de deur en was het drie maanden lang een komen en gaan van klanten.

Heel toevallig komt hij zo'n twee jaar geleden te werken in de koffiezaak waar hij nu de baas is. Hij liep de oude eigenaar tegen het lijf en ze raakten aan de praat. Ahmed vertelde dat hij nog een baantje in de buurt zocht, zodat hij voor zijn dochter kon zorgen. En voila, even later werkte hij voor hem. "Toen kon ik het overnemen en dat heb ik met beide handen aangegrepen".

Een droom is het nooit geweest. "Ik heb ook nooit in de horeca gewerkt. Het is komen aanwaaien. Een zegen noem ik het. Ik hou van koken en bakken is erbij gekomen. Beetje van mijn vrouw afgekeken en ik heb er nu een eigen draai aan gegeven", zo vertelt de goedlachse ondernemer. "Maar als je een jaar geleden had gezegd dat ik nu een eigen appeltaart of bananenbrood zou bakken of wat dan ook, zou ik je voor je kop slaan."

Veel schade inhalen

Nu hij weer open mag, staat hij elke dag met plezier taarten te bakken en de hele dag koffie te maken. "De eerste week was even aankijken, maar nu loopt het gelukkig door. We moeten veel inhalen, om de achterstallige rekeningen weg te werken."

Maar hij is vooral blij dat hij het gered heeft. De komende tijd wil hij hard werken om zo weer te sparen om de zaak beter te maken. En hij droomt ervan dat de zaak later een 'buurtkoffiezaak wordt'. "Een koffiezaak die iedereen in de buurt met elkaar verbindt."

Tijd om trots te zijn heeft hij naar eigen zeggen niet. "Alleen het enige moment wanneer ik echt trots ben, is als m'n twee kinderen hier naar binnen komen. Daar doe je het allemaal voor", zo besluit hij.