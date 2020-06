Zoektocht naar vermiste man (34) uit Schellinkhout wordt voortgezet

SCHELLINKHOUT - De zoektocht naar een vermiste 34-jarige man uit Schellinkhout wordt vandaag voortgezet. De politie en de Reddingsbrigade zochten zaterdagavond en zondag al naar de man. Aan de Zuiderdijk in Schellinkhout werden persoonlijke eigendommen aangetroffen, waarna de zoekactie is gestart.

De zoekactie vindt plaats op het Markermeer, maar ook aan land. Politiewoordvoerder Willem Gijtenbeek: "We houden meerdere scenario's open. Omdat persoonlijke spullen van de man werden aangetroffen op de dijk wordt actief in het water gezocht, maar we sluiten niet uit dat hij de andere kant op is gegaan over land."

Ook vandaag wordt weer actief gezocht. De zoektocht zal nog enkele dagen aanhouden, totdat reddingswerkers het idee hebben dat zij alles hebben afgezocht. Daarna zal het zoeken minder intensief worden. "Maar we hopen de meneer natuurlijk nog steeds in goede gezondheid aan te treffen", aldus politiewoordvoerder Willem Gijtenbeek.