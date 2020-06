Tientallen Helderse ondernemers melden zich bij gemeente voor coronasteun

Winkel- en horecaondernemers kunnen sinds begin deze maand een beroep doen op het Helderse steunfonds. Het is een tijdelijke regeling die ondernemers, zowel in het stadshart en in winkelcentra maar ook op andere plekken, helpt in de betaling van de huurkosten. De gemeente wil hiermee voorkomen dat bedrijven failliet gaan.

Alle aanvragen zijn tot nu toe goedgekeurd, een deel heeft al uitbetaald gekregen. Tot 31 juli kunnen ondernemers in Den Helder nog een aanvraag voor het steunpotje indienen.