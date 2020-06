De Peiling: 'Verlaag parkeertarieven om lokale winkeliers tijdens coronacrisis te steunen'

In Alkmaar en Amsterdam wordt de politiek gevraagd de parkeertarieven bij winkels flink te verlagen. Parkeren in Amsterdam zou 4 euro moeten gaan kosten. In Alkmaar gaan stemmen op om het parkeertarief te verlagen naar 10 cent. Dat zou een stimulans moeten zijn om meer klanten te trekken nu veel winkeliers het financieel moeilijk hebben door de coronacrisis. Goed idee of niet?

4 euro

De Verkeersgroep in Amsterdam stelt voor het parkeertarief in het centrum van de stad te verlagen van 7,50 naar 4 euro per uur. Buiten het centrum zou parkeren maximaal 2 euro moeten gaan kosten. De actiegroep roept de gemeente op die verlaging tot eind 2021 in te voeren om de Amsterdamse economie een boost te geven.

10 cent

In Alkmaar pleit de raadsfractie van OPA voor een radicale verlaging van de parkeertarieven. In parkeergarages zou het tarief de eerste drie uur omlaag moeten naar 10 cent per uur. De lokale politieke partij vindt dat alles op alles moet worden gezet om de economie van Alkmaar te stimuleren. Met plannen voor verduurzaming van de stad zou een pas op de plaats gemaakt moeten worden. Daar is ruimte voor, want door thuiswerken is er minder verkeer en verbetert de luchtkwaliteit, redeneert OPA.

Detailhandel Nederland

Al voor de coronacrisis pleitte Detailhandel Nederland voor verlaging van de parkeertarieven. Volgens de winkeliersvereniging is inmiddels duidelijk dat steeds verder stijgende parkeertarieven klanten wegjagen. Dat zou er mede voor zorgen dat er in winkelstraten steeds meer winkelpanden leeg staan.

