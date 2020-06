Wielrenner Maico Voets sterkste in Noord-Hollandse 'Zwift NL League'-finale

DORDRECHT - In een speciaal ingerichte e-racing studio in Dordrecht is de finale van de 'Zwift NL League' afgewerkt. Van de twee Noord-Hollandse kanshebbers op de eindzege ging Maico Voets uit Bussum er met de titel vandoor. "Het is een koers van ruim een uur, dat is in 'Zwift-begrippen best wel lang", aldus de uiteindelijke winnaar van de virtuele wielercompetitie.