Hilversumse Demi wint prijs met Britt Dekker-imitatie: "Ik sta helemaal te shaken"

HILVERSUM - Ze had het zelf totaal niet verwacht, maar de Hilversumse Demi van Dijk heeft met haar - niet van echt te onderscheiden - Britt Dekker-imitatie vanochtend het 'Ekdom in de Morgen Imitatietoernooi' op Radio 10 gewonnen. "Ik had het echt niet zien aankomen", reageert ze.

Dat Demi's imitiatie van Britt Dekker een hit is, bleek de afgelopen week al op social media. De jonge Hilversumse zag haar aantal volgers op social media exploderen. Waar ze eerst net meer dan 300 volgers had, kreeg ze er opeens 22.000 stuks bij.

Maar hoe goed haar imitatie ook is, de concurrentie om de prijs bleek groot. Britt moest het onder meer opnemen tegen twee anderen uit de regio: Thieme Kommeren uit Weesp haalde de finale met een knappe imitatie van Valerio Zeno, Kevin van den Berg uit Baarn deed mee met een net echte imitatie van Marc-Marie Huijbregts. Tussen de andere deelnemers zaten imitaties van onder andere Koningin Maxima en André van Duin.

'Super blij'

Dat Demi's imitatie de meeste stemmen kreeg, hoorde ze vanmorgen toen ze plots werd gebeld door Gerard Ekdom op de radio. "Dit is niet normaal. Ik kan het niet geloven. Ik sta helemaal te shaken, want ik had het niet zien aankomen. Ik moet er zo echt even van bijkomen. Ik ben super blij", reageerde ze verrast.

Haar imitatie heeft van Demi in korte tijd een lokale bekendheid gemaakt. "Ik ben afgelopen week vaak herkend. Steeds maar vragen mensen of ik even Britt Dekker wil nadoen. Heel erg grappig."

Bekijk hier de reportage die NH Nieuws vorige week maakte met Demi en haar Britt Dekker-imitatie: