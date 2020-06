Persoon bekneld onder graafmachine op begraafplaats Den Helder

DEN HELDER - Een persoon is vanmorgen op een begraafplaats in Den Helder bekneld geraakt onder een graafmachine.

De persoon is ondertussen bevrijd en met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. Volgens een woordvoerder van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord zou het gaan om een medewerker van de begraafplaats.

Het ongeluk gebeurde vanochtend op de begraafplaats aan de Verfailleweg in Den Helder. Het is nog niet bekend hoe de persoon onder de graafmachine terecht is gekomen.