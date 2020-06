Duitse dieven brengen gestolen kaarsenstandaard terug bij strandtenteigenaar

BERGEN AAN ZEE - Een kaarsenstandaard die donderdagavond werd gestolen bij strandboetiek BAZ24 in Bergen aan Zee, is zaterdag terugbezorgd door de daders. De beelden van de diefstal werden de afgelopen dagen massaal gedeeld op Facebook, meldt mediapartner Duinstreek Centraal.

Toen de drie vrouwelijke Duitse toeristen zaterdagmiddag na de steelactie wéér terugkeerden naar het strand van Bergen aan Zee, werden ze daar herkend door iemand die de facebookoproep had gezien.

De getuige lichtte de eigenaar van de gedupeerde strandboetiek in. Eigenaar Manuel Bak besloot op de vrouwen af te stappen en belde vervolgens de politie. Niet veel later werd de kaarsenstandaard weer teruggebracht door de vrouwen.

'Sorry, foutje'

De vrouwen hebben de standaard ter plekke weer in elkaar moeten zetten en hun excuses aangeboden. Het drietal verklaarde al dertien jaar in Bergen aan Zee te komen voor vakantie en de strandboetiek te kennen. Volgens hun verklaring waren zij in de veronderstelling dat de standaard bij het oud vuil was gezet.

De eigenaar vertelt aan mediapartner Duinstreek Centraal dat hij geen aangifte zal doen. Hij is blij dat hij zijn kaarsenstandaard weer terug heeft. De tipgever die de vrouwen op het strand herkende, ontvangt een beloning van 200 euro.