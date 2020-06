Enorme klus op en rond station Amsterdam-Amstel, geen treinen van 14 tot 30 juli

AMSTERDAM - Door een enorme klus op en rond het Amstelstation in Amsterdam zullen reizigers volgende maand behoorlijk last krijgen van vertraging. Van 14 tot en met 30 juli is het station dicht en kan niemand daar de trein nemen. Het metroverkeer is beperkt, maar tussen Amstel en Van der Madeweg rijdt die periode helemaal geen metro.