Auto rijdt in op terras Noordbeemster, oorzaak nog niet bekend

NOORDBEEMSTER - Een auto is gisteravond met om een nog onbekende reden ingereden op het terras van een restaurant aan de Middenweg in Noordbeemster.

Volgens een getuige werd de auto met zeer hoge snelheid via de rotonde gelanceerd en eindigde op het terras van restaurant Stoer.





Het is nog niet bekend hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Vooralsnog is ook niet bekend hoe het met de bestuurder van de auto gaat. Een berger heeft de auto van het terras getrokken en meegenomen. De rotonde was tijdelijk afgesloten.