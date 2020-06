Duikers onderzoeken onderwaternatuur in Amsterdamse gracht: "Unieke locatie om te duiken"

Ze doken onder andere bij de Amstelsluizen. "Het is nog niet eerder gebeurd dat je met zo'n grote groep duikers de onderwaternatuur gaat onderzoeken", zegt Jeroen van Herk, een van de initiatiefnemers.

De rondvaartboten lagen wekenlang stil en de grachtengordel is een aantal weekenden afgesloten voor pleziervaart. "Door corona is het een stand still geweest en dat maakt het een uniek moment dit te kunnen doen", stelt Van Herk.

De vele regen die vrijdagavond viel zorgde dat het water bij de Amstelsluizen, een van de plekken waar gedoken werd, behoorlijk troebel was. 'Ik heb wel wat dieren gezien, maar of de waterkwaliteit verbeterd is betwijfel ik", zei een van de duikers. "Ik zag kleine krabbetjes, zoetwaterkreeftjes en ik zag een visje voorbijschieten."

Unieke locatie

Toch zijn de duikers tevreden. "Dit is natuurlijk wel een unieke locatie en dat vind ik ook heel gaaf om te doen. Ik krijg een beetje het Amsterdamned-gevoel van vroeger."

Van Herk zegt wel dat de periode van rust het water goed heeft gedaan. "Om de onderwaternatuur in de stad echt vooruit te helpen, is het van belang dat er voldoende rustige, ondiepe plekken met structuur komen, in bijvoorbeeld doodlopende grachten. We zullen dan gaan zien de of natuur zich verder hersteld."