Nachtploeg Tata Steel legt opnieuw voor minimaal acht uur het werk neer

Het is de derde grote staking van deze bij Tata Steel plaats vindt, eerder waren er al stakingen bij de grondstoffentoevoer en de logistieke verzending van het bedrijf.

Tata Steel Packaging (TSP) is één van de grootste de blikproducenten in Europa, hier wordt hoogwaardig blik gemaakt voor onder meer de verpakkingings- en voedingsindustrie. Behalve in IJmuiden zijn er vestigingen in de Belgische Duffel en de Engelse Troste. De stakingen betreft alleen de Nederlandse vestiging in IJmuiden.

Ingeschreven als staker

Door de actie liggen er zeventien productie-installaties stil en hebben veel werknemers zich als staker in laten schrijven.

Tata Steel heeft niet gereageerd op de stakingen die sinds woensdag bij het bedrijf bezig zijn. De vakbonden hebben aangegeven de acties deze week op te voeren en zo de druk op het bedrijf te verhogen. "Als het moet leggen we deze week voor langere tijd de gehele productieketen stil. Er moet echt beweging komen vanuit India", aldus een werknemer die boos het badlokaal van Tata Steel Packaging verliet om zich in te laten schrijven als staker.

Storingsdienst kranen staakt ook

Behalve bij TSP wordt ook gestaakt bij de afdeling HTM, waardoor er geen storingen worden verholpen aan de hal en productiekranen en de Locomotieven van Railvervoer op het bedrijf.