Horeca op de Koemarkt in Purmerend wil af van anderhalve meter

PURMEREND - Volle terrassen en mensen genietend van hun hapje en drankje: het lijkt bijna ouderwets op de Koemarkt. Nu de horeca sinds twee weken weer open is, is dat een mooi moment om te kijken hoe het gaat. "Horeca staat voor gezelligheid en met dertig mensen binnen is dat niet te doen."

Het terras van Brasa, midden op de Koemarkt, zit bomvol. Eigenaar Arwin Versteyne is vooral blij dat hij weer open is, maar merkt een duidelijk verschil tussen zijn terras buiten en zijn restaurant binnen. "Binnen is nog erg beperkt, want dertig gasten is wel heel lastig om daar mee te ondernemen."

Iets verderop bij feestcafé De Artiest is eigenaar Peter Coster totaal niet te spreken over de huidige situatie. Met een maximum van dertig mensen is het lastig om een feestje te bouwen en daarnaast is het financieel niet te doen. "Vreselijk, normaal staan er hier honderdzestig mensen binnen."

