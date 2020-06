"Tijdens een ruzie op school schelden ze gelijk met mijn huidskleur"

ALKMAAR - Zo'n 750 mensen demonstreerden vandaag tegen racisme bij de Drafbaan in Alkmaar. NH Nieuws sprak met een aantal van hen over wanneer en of zij wel eens gediscrimineerd zijn. "Ik werd zomaar verdacht van winkeldiefstal. Dat deed zo'n pijn."

Ocean (18) en Clifton, Schoorl

Als de speech van haar vader Clifton begint, pakt Ocean snel haar telefoon en filmt ze alles. Het publiek juicht als hij zegt: "Ik ben een zwarte vader. Mijn kinderen zijn 15 en 18 en ik eis dat het onderwijs gaat veranderen, zodat mijn kinderen en de generaties daarna wel les krijgen over racisme." Zijn dochter is trots: "Hij heeft zichzelf hiervoor aangemeld. Ik vind het echt goed dat hij dit doet."

Helemaal voorraan staat Ocean met een bord in haar hand. "Mijn vader gaat zo een toespraak houden. Voor hem is racisme heel heftig geweest. We hebben er veel gesprekken over gehad." Ocean en haar familie woonden eerst in Almere, maar nu al tien jaar in Schoorl. "Het blijft een klein dorp en ik merk vooral op school dat mensen tijdens een ruzie al snel over mijn huidskleur beginnen. Snel 'kutneger' schreeuwen bijvoorbeeld. Dat voelt gewoon... heel kut. Ik kan het niet anders zeggen. Ik snap gewoon niet waarom je dat zou zeggen."

Mara (11) en Karolien, Alkmaar

Moeder Karolien vertelt: "Mara's eerste vriendje was donker en ze zag zijn kleur helemaal niet. Maar haar beste vriendinnetje is ook Surinaamse en die heeft Mara deze week uitgelegd wat racisme is en dat zij daar ook mee te maken heeft."

Tussen alle mensen staat ook een jonge, ietwat verlegen demonstrant uit Oudorp. "Ik wist wel dat er soms onaardige dingen worden gezegd, maar niet dat het zo erg was. Dat zoveel mensen zo gemeen behandeld worden", aldus de 11-jarige Mara. Ze praatte de afgelopen tijd op school veel met kinderen in haar klas veel over de gebeurtenissen in Amerika en in Nederland en keek ook naar veel het Jeugdjournaal.

Esther (64) en Dirk (51), Alkmaar

De geliefden Esther en Dirk uit Alkmaar zijn voor de derde keer bij een Black Lives Matter-demonstratie. Ze hebben matchende t-shirts en borden. "We zijn al 23 jaar samen!"

En in die 23 jaar heeft Dirk vaak met eigen ogen gezien hoe zijn Esther, die hij ontmoette in Oeganda, werd gediscrimineerd vanwege haar huidskleur. "Als ik met Esther ga winkelen, stormen ze meteen op haar af - of ze haar kunnen helpen. Ik was hiervoor met een witte vrouw en haar vroegen ze het nooit."

Esther kan zich ook nog een hele pijnlijke situatie herinneren. "Ik liep met een vriendin in Alkmaar over de kaasmarkt. Zij is ook zwart. Ineens werden we aangehouden door de politie. Zomaar uit het niets. 'Komen jullie maar mee', zeiden ze. Ze hadden blijkbaar een melding gehad dat wij iets zouden hebben gestolen in een winkel. Dat was helemaal niet waar. Achteraf zei de politie dat het 'een foute melding' was. Het deed me zo'n pijn. En ook op mijn werk, ik werk in de zorg, ben ik een keer beschuldigd van spullen stelen van een cliënt. Gelukkig was mijn teamleider heel sterk en nam ze het voor me op."

Dirk: "Er zitten allemaal van dit soort kleine dingen onder het oppervlak. Daarom waren we op de Dam vorige week. We stonden voorraan en ineens stonden er duizenden mensen om ons heen. Het was zo krachtig. En nu hier in Alkmaar."