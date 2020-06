24-jarige man gewond bij schietpartij in centrum van Purmerend

PURMEREND - Op het Tramplein, in het centrum van Purmerend, heeft vanmiddag rond 15.20 uur een schietpartij plaatsgevonden. Daarbij is een 24-jarige man uit Purmerend gewond geraakt.

Wat er precies gebeurd is, is nog niet duidelijk. De politie meldt dat het slachtoffer bij de schietpartij ernstig gewond is geraakt en over is gebracht naar het ziekenhuis.

In de directe omgeving van de schietpartij werd enige tijd gezocht naar twee mannen op een scooter die vermoedelijk de daders zijn. Een van hen zou een blauw trainingspak met rode strepen dragen, van de voetbalclub Paris Saint Germain. De politie meldt dat de twee vermoedelijke daders niet zijn aangetroffen en dat de zaak in onderzoek wordt genomen.