Noord-Hollandse spelers leveren salaris in bij Bologna

BOLOGNA - Spelers, trainers en directeuren van de Italiaanse voetbalclub Bologna leveren op jaarbasis één maand aan salaris in. Bij Bologna staan de Noord-Hollandse voetballers Stefano Denswil (Zaandam) en Mitchell Dijks (Purmerend) onder contract.

De club, waar ook oud-Telstar-speler Jerdy Schouten actief is, hervat de competitie in de Serie A op 22 juni achter gesloten deuren met een thuiswedstrijd tegen koploper Juventus. Bologna bezet op dit moment de tiende plaats op de ranglijst. Er zijn nog twaalf speelronden te gaan in de Serie A.