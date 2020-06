Zware hersenschudding en nekletsel handbiker Plat na ongeluk met motor

"Alles zal volledig herstellen, maar het zal even tijd nodig hebben", aldus Plat, die uitgerekend op zijn verjaardag gewond raakte. "Dank voor alle felicitaties nog. Dat ik niet gereageerd heb is niks persoonlijks, maar kijken naar een schermpje is even niet mijn hobby."

Gouden plak

Vier jaar geleden veroverde Plat een gouden plak op de triatlon bij de Paralympische Spelen in Rio de Janeiro. De Amsterdammer pakte vorig jaar het wereldduurrecord handbiken.