Grote rookwolken door villabrand in Bussum

BUSSUM - In een deel van Bussum zijn grote rookwolken te zien door een brand in een leegstaande villa aan de Nieuw 's-Gravelandseweg. De brand ontstond rond 10.30 uur.

De brand werd ontdekt door voorbijgangers die van het natuurgebierd de Franse Kampheide afkwamen. De rook trekt ook over een groot deel van het natuurgebied heen.

De straat is deels ontruimd om hulpdiensten de ruimte te geven. Hoe de brand is ontstaan, is nog niet duidelijk.

Er zijn geen gewonden gevallen.