Scanauto straks actief in Diemen, ook controle in blauwe zones

DIEMEN - In de Amsterdamse gemeente Diemen worden vanaf augustus voor het eerst scanauto's ingezet. Opvallend is dat deze auto's ook controleren in blauwe zones. Met de camera's op het dak wordt gekeken of er wel een parkeerschijf is neergelegd.

Dat heeft het gemeentebestuur van Diemen deze week laten weten. De scanauto's zijn van het bedrijf Eging Parking Services, dat ook in Amsterdam de parkeercontroles uitvoert.

Handhavers op straat

In Amsterdam gebeurt de handhaving in blauwe zones niet door scanauto's, dat zou volgens de gemeente door handhavers die op straat lopen moeten gebeuren. Het was een van de redenen om het betaald parkeren in Amsterdam Nieuw-West uit te breiden.

In Diemen is dat straks dus anders. "De scanauto in de blauwe zone zal met name door de tijdswinst die hij boekt, voldoende tijd hebben om de parkeerschijfparkeerders te kunnen controleren", laat het gemeentebestuur van Diemen weten. "Op deze manier proberen we de handhaving die nu (met de lopende handhaver) slecht uitvoerbaar is in de blauwe zone, te verbeteren, waardoor de blauwe zone als parkeerregulering in zijn geheel beter zal gaan functioneren."

Meer opbrengsten

Naar verwachting gaat het aantal parkeerboetes omhoog. "Een lopende handhaver scant in de huidige situatie zo’n 80 kentekens per uur versus de scanauto die per uur 1100 kentekens scant. Hiermee wordt de controlekans sterk vergroot, het parkeergedrag positief beïnvloed en als gevolg hiervan verwachten we meer opbrengsten in de betaalde zones", stelt de gemeente.

Bewoners en bedrijven worden deze maand geïnformeerd over het nieuwe parkeerbeleid.