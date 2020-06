Ook Weesp heeft nu een eigen koelkastmagneet: "Ik ben supertrots"

WEESP - New York, Toyko, Weesp. Het stadje aan de Vecht kan zich vanaf nu meten met de groten der aarde, want: Weesp heeft sinds kort ook een eigen koelkastmagneet. Initiatiefnemer Jamilla Samson: "Weesp voelt als vakantie, dus daar hoort een magneet bij!"

Voor haar modellenwerk reist ze de hele wereld over en overal waar ze komt schaft ze een toeristisch magneetje aan als souvenir. "Ik ben er gek op, ook de 'lelijke' magneten vind ik geweldig," vertelt Jamilla Samson. Haar verwarming thuis hangt er vol mee. "Malaga, Miami, Ibiza. Opeens dacht ik: waarom heeft Weesp er nog geen?"

En dus besloot ze er zelf één te ontwerpen. "Ik heb een bootje gehuurd om de perfecte foto te kunnen maken," vertelt Jamilla. Al dobberend op het water probeerde ze de Lange Vechtsebrug in beeld te krijgen. "Het bootje ging alle kanten op, dus dat was nog best een uitdaging."