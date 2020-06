Kapitein Morgenster blij met coronasteun, maar niet genoeg om bedrijf overeind te houden

DEN HELDER - Zeeschepen die passagiers vervoeren, komen sinds gisteren in aanmerking voor coronasteun. Zij krijgen een gift van vierduizend euro. "Dat is goed nieuws, maar niet genoeg om een bedrijf overeind te houden", vertelt kapitein Harry Muter van zeilschip de Morgenster uit Den Helder.

Volgens Harry is het vooral goed nieuws voor jonge collega's die soms net een schip hebben overgenomen. "Terwijl we die jongeren juist willen overtuigen hun carriere op zee voort te zetten, zorgde corona voor roet in het eten", vertelt Harry aan NH Nieuws.

De vierduizend euro waarvoor schippers nu in aanmerking komen, is volgens Harry echter niet genoeg om een heel bedrijf overeind te houden. "De schade van het seizoen is 400.000 euro. Met die vierduizend die we nu krijgen kun je je boodschappen doen, meer lost het niet op."

Afgelopen week voerden historische zeilschepen nog actie bij forteiland Pampus om aandacht te vragen voor hun wanhopige financiële situatie. Dat was het deel van de vloot die op binnenwateren vaart en al in aanmerking kwam voor de coronasteun. Toch vrezen deze schippers een faillissement.

Evenementen en reizen

Kapitein Harry legt uit dat Schippers met meerdere problemen in hun maag zitten. Ten eerste gaan veel evenementen, zoals Sail, niet door. "Veel reizen van schippers bestaan uit het varen naar dit soort evenementen", vertelt hij. Daarnaast zijn op veel van deze reizen bedden verkocht aan toeristen, maar aan de oude afspraken heeft Harry niets meer. "De marketing van dit seizoen ligt in puin, het is heel lastig om op korte termijn de bedden te verkopen.

Volgens belangenvereniging BBZ gaat het om zo'n vijftig zeilschepen, waaronder de Oosterschelde en de Eendracht. Zij kunnen naast de gift straks ook aanspraak maken op een speciale mkb-regeling, die maximaal 50.000 euro oplevert. Maar het is nog maar de vraag of daarmee de bedrijven zijn gered.

Dronepiloot Pascal Wijga maakte afgelopen week deze toffe beelden van honderden schepen voor Pampus: