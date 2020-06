Alkmaars theater biedt diner en entertainment als creatieve oplossing door coronaregels

ALKMAAR - Theaters gaan creatief om met de heropening en de geldende coronamaatregelen. Wie ooit de grote zaal van het Alkmaarse theater De Vest heeft bezocht begrijpt meteen dat dertig mensen in een zaal waar 700 mensen passen, in het 'nieuwe normaal' aanpassingen vereist.

"Je kunt niet in zo'n grote zaal dertig mensen verspreid neerzetten en een artiest op het podium, dus toen hebben we 'Theater op je Bord' bedacht", vertelt theaterdirecteur Peter Blaauboer. "Je kunt lekker komen eten en tussen de gangen door zijn er artiesten die optreden."

De samenwerking tussen het naastgelegen Grand Café Klunder en theater De Vest lijkt een schot in de roos. In alle vier zalen hangt een gezellige en bijna huiselijke sfeer. Die bijzondere setting heeft wel een houdbaarheidsdatum want vanaf 1 juli mogen er honderd mensen in de zaal en moet weer iets anders verzonnen worden.

"We hebben net genoten van een miniconcert, dat was echt super", laat een gast weten. "We hebben wel eens in de zaal gezeten, maar dit is toch wel bijzonder, je zit nog net niet aan de andere kant van het gordijn", vult een ander aan.

Maar niet alleen de gasten zijn uitermate tevreden, ook de optredende artiesten zijn blij dat ze weer aan de slag kunnen. "Het is bijzonder omdat het een bijzondere setting is", zegt zanger Steffen Morrison. "Maar ook omdat je voor het eerst weer het podium op kunt en echt met een crew en publiek te maken hebt."

Mediapartner Alkmaar Centraal proefde de sfeer tijdens een avondje 'Theater op de Bord':