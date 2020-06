Vanmiddag anti-racismedemonstratie in Alkmaar: "Ruimte voor 1.000 man"

ALKMAAR - Bij de Drafbaan is vanmiddag om 15.00 uur een Black Lives Matter-demonstratie tegen racisme. Er is plek voor 1.000 mensen. NH Nieuws is er live bij.

De organisatie van het protest is in handen van Alkmaar Kan Het, Heerhugowaard Kan Het en de Hoornse stichting We Promise. Tijdens het protest, dat ongeveer duurt van 15.00 uur tot 16.30 uur, worden er toespraken gehouden door mensen uit de zwarte gemeenschap in de regio.

🔴 De demonstratie is vanaf ongeveer 15.00 uur rechtsstreek te volgen via de app, site en Facebookpagina van NH Nieuws.

In overleg met de gemeente is besloten de demonstratie te houden op de Drafbaan Alkmaar; daar is plek 1000 mensen. De gemeente Alkmaar heeft een aantal voorzorgsmaatregelen getroffen om de demonstratie in goede banen te leiden. Zo is het parkeerterrein naast de Drafbaan gesloten, zijn er toiletten en hebben omwonenden een brief ontvangen.

Ook wordt er een camera geplaatst om de bezoekersstroom te volgen. Demonstranten worden gevraagd om een mondkapje te dragen en afstand te houden.

'Ook racisme buiten randstad'

Gisteren uitte de organisatie (actiegroep Alkmaar Kan Het) zich verbolgen over de eisen die gemeente Alkmaar stelde aan de demonstratie. De gemeente reageerde tegen NH Nieuws dat zij constant in contact staan met Alkmaar Kan Het om de demonstratie in goede banen te leiden.

Eerder zei de organisatie over de reden van de demonstratie: "Voor veel witte mensen uit de regio zal het lijken alsof racisme iets is dat in Nederland enkel speelt in de randstad, maar dat komt niet overeen met de werkelijkheid. Ook in West-Friesland en de Kop van Noord-Holland is racisme een dagelijkse realiteit."

George Floyd

"Het varieert van collega’s die ‘grapjes’ maken en winkelmedewerkers die zwarte klanten continu in de gaten houden tot vijandige opmerkingen, fysieke agressie en het bellen van de politie omdat een zwarte man in zijn auto muziek zit te luisteren."

De aanleiding voor de BLM-demonstraties in Nederland is de door politiegeweld omgekomen George Floyd, in de Verenigde Staten. Daarop werden er ook anti-racisme demonstraties georganiseerd. De eerste was in Amsterdam.