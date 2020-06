Buurbedrijven slaan handen ineen: barbecueën bij de carwash

Terwijl de velgen van je auto worden ingezeept, liggen de gamba's al te sudderen. Vanaf nu gaat op vrijdag de barbecue aan bij autowasstraat Carwash & Go. Een samenwerking met buur-bedrijf Cooke'D. "We zitten in hetzelfde pand, dus we hebben de handen ineen geslagen," vertelt cateraar Kim van Oostrum.

Gisteren was de eerste keer. "Bij de lunch kun je een broodje bestellen terwijl je auto gewassen wordt," vertelt Van Oostrum. Later op de dag kun je een barbecue-pakket meenemen naar huis in je schone auto. "Al dan niet afgebakken. Sommige mensen zetten liever thuis zelf de barbecue aan, dat kan natuurlijk ook."