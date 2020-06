Showband Hoorn gaat crowdfunden om na veertig jaar nieuwe pakken te kunnen kopen

HOORN - Showband Hoorn maakt al veertig jaar gebruik van dezelfde kleding. "Die zijn dus wel aan vervanging toe", vertelt Stefano van Neck aan WEEFF Radio. Om de nieuwe pakken te kunnen aanschaffen is 35 duizend euro nodig. De Showband haalde eerder geld op om de eerste aanbetaling te kunnen doen, maar toen was daar de coronacrisis.

Het idee was om Showband Hoorn een modernere uitstraling te geven. De band bestaat dit jaar 65 jaar en maakt al veertig jaar gebruik van dezelfde pakken. "Daarnaast hebben we heel veel jeugdleden en daarvoor was het idee om er moderner uit te zien", aldus Van Neck.

Door de coronacrisis werden optredens van de Showband Hoorn gecanceld, waardoor zij inkomsten mislopen. Daarnaast organiseert de showband ieder jaar tijdens de laatste zaterdag van de kermis in Hoorn een grote barbeque. Hier komen veel mensen op af en wordt geld opgehaald voor de band, maar ook deze kon door de pandemie niet doorgaan.

Op zoek naar donaties

Showband Hoorn ontvangt geen subsidie van de gemeente, waardoor ze met het mislopen van de inkomsten geen geld hebben om het resterende deel van de nieuwe uniformen te kunnen betalen. De vaste lasten van de band, zoals de hypotheek van het pand waar de showband oefent, gaan wel gewoon door.

"We hebben de nieuwe uniformen momenteel 'on hold' gezet bij de fabriek, omdat we ze niet kunnen financieren", zegt Stefano. "We zijn daarom noodgedwongen begonnen met een crowdfunding."

Het eerste kwart van de 35.000 euro heeft de Showband nog kunnen betalen. Met de crowdfunding hoopt Showband Hoorn in totaal 20.000 euro op te halen.