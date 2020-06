Thijs (25) paddelt 42 kilometer voor overleden vriend: "Doorbreek taboe over depressie"

Dat Thijs juist gaat paddelen om aandacht te vragen voor depressies, is geen toeval. Tweeënhalf jaar geleden beroofde een van zijn beste vrienden zich van het leven, na een lange worsteling met een depressie.

"Dat zagen wij niet, wij wisten niks", vertelt Thijs twee weken geleden aan NH Nieuws. Paddle against depression, heeft hij zijn actie genoemd. "Dit is een eerbetoon aan mijn overleden vriend", vertelt Thijs.

"Hij was een hele normale jongen, die ontzettend druk was met de studentenvereniging. We woonden samen, trapten samen lol en gingen achter de meisjes aan, we hadden soms tot tranen toe serieuze gesprekken. Maar dat hij met een depressie kampte, hadden we totaal niet door. Pas toen hij er niet meer was, wisten we wat er eigenlijk aan de hand was. Maar toen was het al te laat."

Van Muiderberg naar Amsterdam

Thijs begint om 11.00 uur in Muiderberg, vaart een stukje over IJmeer en eindigt via Weesp, Abcoude en Ouderkerk aan de Amstel in Amsterdam. De tocht van Thijs wordt gevolgd door camera's. "We leggen het hele project vast, voor een documentaire. Met deze documentaire moeten depressies aandacht blijven krijgen."