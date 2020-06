Toeterende auto's begeleiden polsstokhoogspringer Vloon

DÜSSELDORF - Menno Vloon heeft niet kunnen stunten tijdens een 'wereldpremière' in Düsseldorf. De Nederlandse polsstokhoogspringer eindigde buiten het podium in een late avondwedstrijd op een groot parkeerterrein in de Duitse stad, waar de toeschouwers toekeken vanuit hun auto.

Het was de eerste atletiekwedstrijd in Duitsland met publiek sinds de uitbraak van het coronavirus en ook voor het eerst dat een autobioscoop het decor was. Het applaus bestond uit claxons. Auto's 1,5 meter uit elkaar Vloon zei vrijdag nog tegen NH Sport dat hij blij was weer voor publiek te kunnen optreden. Het ging om een demonstratiewedstrijd: "Dit is gewoon voor de lol." Desondanks nam de organisatie van het evenement 'Flight Night' het wel serieus. Tal van maatregelen waren genomen om het coronavirus geen kans te geven besmettingen te veroorzaken. Zelfs de auto's stonden op 1,5 meter van elkaar. Lat en springkussen werden na elke sprong gedesinfecteerd.

Wind Vloon, met 5,85 meter houder van het Nederlands record, strandde in de Autokino op 5,20 meter. Hij zag zijn pogingen op 5,40 mislukken, maar het was lastig springen op de relatief korte aanloop, waar in de loop van de avond de wind sterk aantrok. De Duitser Torben Blech won met 5,55 meter.