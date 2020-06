Hollandse Nieuwe zorgt voor drukte bij Helderse viswinkel: "Hij is lekker vettig"

DEN HELDER - Een geluksmomentje voor visliefhebbers. Vanaf vandaag is de Hollands Nieuwe weer verkrijgbaar. Bij Boon Viswereld aan de Beatrixstraat was het dan ook een komen en gaan van mensen.

"Hij smaakt uitstekend. Het is een lekkere vette haring. We zijn positief", vertelt eigenaar Alex Boon. "We mogen dit tot september verkopen, daarna is het zoute haring. Nu is hij nog vers en maagdelijk. Maar dat verdwijnt gedurende het jaar", legt hij uit aan RegioNoordkop.

Echte visliefhebber kijken volgens Boon uit naar dit moment. "De smaak is specifieker en de mensen komen massaal naar de winkel. Nu wordt de beste haring verkocht."

Niet verkocht

Voor het eerst in 35 jaar is het 'eerste vaatje' niet verkocht. Het tonnetje werd gedoneerd aan medewerkers van het zorgpersoneel vanwege hun inspanningen in de bestrijding van het coronavirus.